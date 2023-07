Was läuft heute? | The Beanie Bubble, Good Omens, Scream 6

The Beanie Bubble

Auf AppleTV+ ist Zach Galifianakis als Erfinder der Beanie Babies zu sehen. In „The Beanie Bubble“ spielt er den exzentrischen Unternehmer und Beanie-Baby-Vater Ty Warner. Ende der 90er-Jahre kam dieser mit einer simplen Idee um die Ecke: Er füllte Kuscheltiere mit kleinen bohnenförmigen Plastik-Pellets und sorgte durch künstliche Verknappung und Marketing über das Internet für einen großen Hype. Außerdem mit dabei: Elizabeth Banks, Sarah Snook und Geraldine Viswanathan. Den Film „The Beanie Bubble“ könnt ihr jetzt auf Apple TV+ streamen.

Good Omens — Staffel 2

Zum zweiten Mal müssen David Tennant als Dämon Crowley und Michael Sheen als Engel Erziraphael gemeinsame Sache machen, um ein Mysterium biblischen Ausmaßes zu lüften. Dieses Mal geht es um den Erzengel Gabriel, der eines Tages, nach seiner Flucht aus dem Himmel, im Laden von Erziraphael auftaucht und gar keinen Bock mehr auf seinen Job hat. „Good Omens“ basiert auf dem Fantasy-Roman „Ein gutes Omen“ von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Die neuen Folgen von „Good Omens“ starten heute bei Prime Video.

Scream 6

Kaum eine Horror-Film-Reihe kann schon so lange ihre Qualität aufrechterhalten wie die „Scream“-Filme. Zum sechsten Mal jagt ein Killer in einer Ghostface-Maske eine Gruppe Teenager. Nach den Ereignissen aus Teil 5 wollen die Schwestern Tara und Sam in New York neu anfangen. Doch schon bald holen sie die Ereignisse aus ihrer Heimatstadt ein und es geht wieder um Leben und Tod. Neben den neuen Gesichtern wie Jenna Ortega und Melissa Barrera, sind auch Courtney Cox als Gale Weathers und Hayden Panettiere zurück. „Scream 6“ gibt es bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.