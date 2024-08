The Bear — Staffel 3

In der neuen Staffel von „The Bear“ müssen sich Carmy und seine Belegschaft der Verantwortung eines eigenen Restaurants stellen. Gleichzeitig hat Carmy auch mit der Trennung von seiner Freundin Claire zu kämpfen. Allein die zweite Staffel wurde mit zehn Emmys ausgezeichnet, unter anderem Jeremy Allen White für seine Rolle als Carmy. Die neuen Folgen von „The Bear — King of the Kitchen“ gibt es ab heute bei Disney+.

Carl Hiaasen’s Bad Monkey

Auf Basis des gleichnamigen Romans von Carl Hiaasen startet die neue Crime-Comedy „Bad Monkey“. Vince Vaughn spielt den ehemaligen Cop Andrew Yancy, der jetzt als Gesundheitsinspektor in Miami arbeitet. Als jedoch ein Arm in einer Kühlbox auftaucht, muss er wieder ermitteln. Zusammen mit „Scrubs“-Schöpfer Bill Lawrence schrieb Carl Hiaasen das Drehbuch für die Serie. Die ersten zwei Folgen von „Carl Hiaasen’s Bad Monkey“ gibt es ab heute im Angebot von Apple TV+.

Daughters

In der Dokumentation „Daughters“ geht es um die emotionale Beziehung zwischen afroamerikanischen Vätern, die im Gefängnis sitzen, und ihren Töchtern. Im Fokus steht neben dem Justizsystem der USA auch ein besonderes Projekt, in dem Väter und Töchter einen Tanzabend miteinander verbringen. Die Doku wurde beim Sundance Film Festival mit zwei Preisen ausgezeichnet. „Daughters“ findet ihr ab heute bei Netflix.

Was läuft heute?

