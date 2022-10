Was läuft heute? | The Bear: King of the Kitchen, Himmelstal, Hochwasser

The Bear: King of the Kitchen

In „The Bear: King of the Kitchen“ spielt Jeremy Allen White einen Sternekoch, der nach dem Tod seines Bruders zurück nach Chicago kommt. Dort muss er dem runtergekommen Sandwich-Laden seiner Familie wieder auf die Beine helfen. Doch die Belegschaft stellt sich quer. Sie wollen keine Veränderungen in ihrem Laden akzeptieren. Ihr könnt „The Bear: King of the Kitchen“ jetzt bei Disney+ schauen.

Himmelstal

In „Himmelstal“ geht es um Zwillingsschwestern, die sich auseinandergelebt haben. Helena führt ein ganz normales Leben und Siri ist in einer Klinik untergebracht. Als sich Siri nochmal bei Helena meldet, will sie, dass ihre Schwester sie mal besucht. Sagt sie zumindest. Eigentlich will sie ihre Schwester in einen Hinterhalt locken. Ihr könnt „Himmelstal“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Hochwasser

Die polnische Serie „Hochwasser“ handelt von der Flutkatastrophe im Jahr 1997. Das Oderhochwasser hat damals nicht nur Polen, sondern auch Deutschland und Tschechien hart getroffen. Die Serie erzählt die Geschichte allerdings aus polnischer Perspektive. Genauer gesagt aus der Perspektive von Wissenschaftlern und Politikern in der kleinen polnischen Stadt Kety, die alles versuchen, um das Schlimmste zu verhindern. „Hochwasser“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.