Was läuft heute? | The Bear, Reinventing Elvis: The ’68 Comeback, Jurassic World: Das gefallene Königreich

The Bear — Staffel 2

In Staffel zwei der erfolgreichen Serie über den Sternekoch Carmy, der das Restaurant seines verstorbenen Bruders übernommen hat, geht es nun darum, das Restaurant zu renovieren und für die bevorstehende Wiedereröffnung fit zu machen. Neben der Tatsache, dass er noch immer mit dem Verlust seines Bruders zu kämpfen hat, muss Carmy sich ein neues Menü zusammen mit seiner Kollegin Sydney überlegen, während der Rest der Belegschaft sich ebenfalls weiterbildet. Wie schon in Staffel 1 gehen hier wieder witzige und stressig Momente Hand in Hand mit emotionalen Figuren. Alle zehn Folgen von „The Bear – King of the Kitchen“ gibt es ab heute bei Disney+.

Reinventing Elvis: The ’68 Comeback

Die Dokumentation „Reinventing Elvis: The ’68 Comeback“ befasst sich mit dem Comeback des King of Rock’n’Roll Ende der 60er-Jahre. Zum damaligen Zeitpunkt galt Elvis als abgehalfterter Musiker, der mehr Filmstar als Rocklegende war und dem der Rang von neuen Künstlern, wie den Beatles, abgelaufen wurde. Doch durch ein TV-Special im Dezember 1968 änderte sich dies schlagartig. Die Doku schildert den Weg des Specials von der Konzeption hin zur Ausstrahlung. Dabei kommen einige Zeitzeugen zu Wort, zum Beispiel Steve Binder, der Regisseur der Comeback-Show für den Sender NBC. Die Doku „Reinventing Elvis: The ’68 Comeback“ könnt ihr bei Paramount+ streamen.

Jurassic World: Das gefallene Königreich

Im zweiten Teil der neuen „Jurassic World“-Reihe, müssen Chris Pratt und Bryce Dallas Howard in ihren Rollen als Owen und Claire auf die Insel des ehemaligen Dinosaurier-Freizeitparks zurückkehren, um einen Teil der prähistorischen Tiere vor einem drohenden Vulkanausbruch zu retten. So auch Owens dressierten Raptor Blue. Dabei geraten die beiden mit einer Organisation aneinander, die die Dinos versteigern und aus ihrer DNA den ultimativen Killer klonen will. „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ gibt es bei Netflix.

Was läuft heute?

