Was läuft heute? | The Beast, The Room, Sexuelle Aufklärung – einst und heute

The Beast

Zwei Polizisten, die sich nicht besonders gut leiden können, müssen einen Mordfall im verregneten Seoul aufklären. „The Beast“ ist ein düsterer, dreckiger Krimithriller. Schaffen es die Ermittler ihre Fehde beizulegen und sich auf den Fall zu konzentrieren oder wird der Zwist innerhalb der Polizei am Ende ebenfalls zum tödlichen Unglück? Jung Ho-Lees Film könnt ihr ab heute bei Sky Ticket angucken.

The Room

Niemand gibt, ohne dafür etwas zu verlangen! Diesen Satz hören viele Kinder schon von ihren Eltern. Ob was dran ist, sei dahingestellt, im Falle von „The Room“ stimmt es aber. Das Paar Matt und Kate hat im neuen Eigenheim einen Raum, der jeden Wunsch erfüllt. Eigentlich ein Traum. Aber was, wenn der Raum doch eine Gegenleistung fordert? Horror vom allerfeinsten. „The Room“ könnt ihr ab heute bei Amazon Prime Video schauen.

Sexuelle Aufklärung: Einst und heute

Kaum ein Mensch hat die amerikanische Sexualpädagogik so geprägt, wie diese Schweizerin. Es geht um die Sexualaufklärerin Dr. Ruth Westheimer. Für die Regisseurin Andrea Pfalzgraf blickt Westheimer auf die Dekaden der Aufklärung zurück und hat natürlich einen ganzen Fundus verrückter Geschichten dabei. „Sexuelle Aufklärung – Einst und heute“ läuft heute Abend um 21:05 Uhr auf 3sat!

Was läuft heute?

