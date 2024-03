Was läuft heute? | The Beautiful Game, Renegade Nell, Die Theorie von Allem

The Beautiful Game

Im Sportfilm „The Beautiful Game“ wird der ehemalige Fußballprofi Vinny Teil der britischen Nationalmannschaft der Obdachlosen. Sein neuer Trainer Mal (Bill Nighy) will ihm helfen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Doch Vinny ist skeptisch, bis die Mannschaft zur Obdachlosen-Weltmeisterschaft nach Italien fährt. Die Geschichte basiert auf der real existierenden Fußballweltmeisterschaft der Obdachlosen, die seit 2003 vom „International Network of Street Papers“ ausgerichtet wird. Der Film „The Beautiful Game“ ist ab heute bei Netflix.

Renegade Nell

Nachdem sie des Mordes beschuldigt wurde, muss Nelly Jackson mit ihren Schwestern fliehen und ein Leben als Plünderin führen. Als eines Tages aber der Geist Billy auftaucht und ihr ungeahnte Kräfte verleiht, sieht Nelly die Chance, ihren Namen wieder reinzuwaschen. Alle Folgen der Fantasy-Serie „Renegade Nell“ sind ab heute bei Disney+ verfügbar.

Die Theorie von Allem

Der angehende Physiker Johannes Leinert reist zu einem Kongress in die Alpen, um dort einen Vortrag über „Quantenmechanik“ zu hören. Dort angekommen, geschieht ein Mord und merkwürdige Dinge nehmen ihren Lauf, die Johannes an seiner Realität zweifeln lassen. Der Schwarz-Weiß-Film wurde 2023 auf den Filmfestspielen in Venedig uraufgeführt. Jetzt könnt ihr „Die Theorie von Allem“ bei Magenta TV streamen.

Was läuft heute?

