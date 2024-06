Bild: The Boys | © Amazon Content Services

Was läuft heute? | The Boys, Five Nights at Freddy’s, Welcome to Wrexham

„The Boys“ are back

Auf Prime Video müssen in den neuen Folgen von „The Boys“ Billy Butcher und sein Team Superheld Homelander aufhalten. In der Videospiel-Verfilmung „Five Nights at Freddy’s“ fängt Mike als Nachtwächter in einem verfluchten Kinderrestaurant an. Und in der dritten Staffel von „Welcome to Wrexham“ sind Ryan Reynolds und Rob McElhenney mit ihrem Fußball-Club weiterhin auf der Überholspur.