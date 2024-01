Was läuft heute? | The Brothers Sun, Foe, Die wundersame Welt des Louis Wain

The Brothers Sun

Bruce Sun hat Bock auf ein entspanntes Leben. Doch als er herausfindet, dass seine Familie eigentlich ein bekannter Gangster-Clan ist, wird es für ihn schwer. Dass seine Vorstellung von einem entspannten Leben im taiwanesischen Gangster-Slang „amerikanisch“ genannt wird, findet er dann auch bald raus. Bruce’ Mom wird übrigens von Michelle Yeoh gespielt. Ihr findet Staffel 1 von „The Brothers Sun“ ab sofort bei Netflix.

Foe



Saoirse Ronan und Paul Mescal sind verheiratet. Zumindest im Sci-Fi-Drama „Foe“. Darin spielen die beiden ein junges Ehepaar im Jahr 2065, das vor eine schwierige Entscheidung gestellt wird. Die hat mit dem Leben auf einer Raumstation zu tun. Allerdings nicht für beide. „Foe“ könnt ihr ab heute bei Prime Video streamen.

Die wundersame Welt des Louis Wain

Katzenbilder sind nicht erst seit dem Internetzeitalter ausgesprochen beliebt — der Hype fing schon im 19. Jahrhundert an. Damals begann nämlich der britische Maler und Illustrator Louis Wain damit, Bilder von vermenschlichten Katzen zu malen. Und er wurde richtig berühmt damit. In „Die wundersame Welt des Louis Wain“ wird er von Benedict Cumberbatch gespielt. Den Film könnt ihr ab sofort in der ARD-Mediathek anschauen.

