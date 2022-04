Was läuft heute? | The Bubble, Slow Horses, Wolf Like Me

The Bubble

In „The Bubble“ wird ein Film mitten in einer Pandemie produziert. Damit sich auch keiner ansteckt, werden alle Beteiligten für die Produktionsdauer von drei Monaten in einem Luxus-Hotel eingesperrt. In der Komödie sind unter anderem Leslie Mann, David Duchovny und Pedro Pascal zu sehen. Ihr könnt „The Bubble“ jetzt auf Netflix streamen.

Slow Horses

Gary Oldman spielt in „Slow Horses“ den Agenten Jackson Lamb, der ein Team von MI5-Agentinnen und -Agenten leitet. Die Sondereinheit besteht aus ausrangierten Leuten, die irgendwo im Laufe ihrer Karriere falsch abgebogen sind. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman „Slow Horses: Ein Fall für Jackson Lamb“ von Mick Herron. Ihr könnt „Slow Horses“ jetzt auf Apple TV+ sehen.

Wolf Like Me

In „Wolf Like Me“ hat der alleinerziehende Vater Gary noch mit dem Tod seiner Frau zu kämpfen. Bei einer Autofahrt mit seiner Tochter Emma gerät er in einen Unfall mit Mary, die später noch einmal bei ihnen vorbeikommt, um sich zu vergewissern, dass es Emma gut geht. Zwischen Gary und Mary entwickelt sich eine intensive, aber auch schwierige Beziehung, weil auch Mary noch ein Päckchen mit sich zu tragen hat. Ihr könnt „Wolf Like Me“ jetzt auf Prime Video gucken.

