Was läuft heute? | The Burial, Gänsehaut, Denen man vergibt

The Burial

Jamie Foxx und Tommy Lee Jones spielen die Hauptrollen in dem neuen Film „The Burial“. Es geht es um einen spektakulären Fall vor Gericht, in dem Anwalt und Klient trotz ihrer Gegensätze zueinanderfinden. Jeremiah (Tommy Lee Jones) ist Inhaber eines Bestattungsunternehmens in Mississippi und legt sich vor Gericht mit einem kanadischen Großkonzern an, der sein Familienunternehmen ruinieren will. Um sein Geschäft zu retten, engagiert Jeremiah den charismatischen Anwalt Willie E. Garry, der sich sicher ist, den Fall zu gewinnen und hohe Ziele setzt. „The Burial“ gibt’s jetzt bei Prime Video.

Gänsehaut

Die Kinder-Gruselbuch-Reihe „Gänsehaut“ von R.L. Stine bekommt als Serie einen neuen Anstrich und wirkt erwachsener. Fünf Highschool-Schüler und -Schülerinnen wollen den Tod des Teenagers Harold aufklären und müssen sich dafür auch mit unheimlichen Vorkommnissen und verfluchten Häusern auseinandersetzten. Auf ihrer Spurensuche legen sie außerdem Geheimnisse offen, die auch ihre eigenen Familien betreffen. Im Gegensatz zu den Büchern gibt es in der Serie eine zusammenhängende Geschichte. „Gänsehaut“ könnt ihr jetzt auf Disney+ sehen.

Denen man vergibt

Das unglücklich verheiratete Paar David und Jo Henninger wird auf eine Hochzeit in Marokko eingeladen. Auf dem Weg zur Event-Location überfahren sie mit ihrem Auto einen einheimischen Mann. Anstatt die Polizei zu rufen, begehen sie Fahrerflucht. Sie versuchen alles, um ihre Tat zu vertuschen. Doch als auf der Hochzeit die Eltern des Verstorbenen auftauchen, droht die Situation zu eskalieren. Ihr könnt das Drama „Denen man vergibt“ mit Jessica Chastain und Ralph Fiennes jetzt bei WOW schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.