Was läuft heute? | The Colour Room, Smash His Camera, Lost in Translation

The Colour Room

In den 1920ern ist in den britischen Fabriken nicht viel Platz für Kreativität. Doch Clarice Cliff findet trotzdem immer wieder Wege, um ihren Ideen freien Lauf zu lassen. Aber das macht nicht jeder Chef mit – bis sie für den exzentrischen Fabrikbesitzer Colley Shorter arbeitet. Der gibt ihr die Chance, sich in seiner Töpferei auszutoben. Doch das ist mitten in der Weltwirtschaftskrise natürlich ein großes Risiko. „The Colour Room“ könnt ihr ab heute auf Sky Ticket anschauen.

Smash His Camera

Ron Galella ist sowas wie der Urvater aller Paparazzi. Er hat mit allen möglichen Tricks versucht, an die besten Fotos der Stars zu kommen. Dafür ist er ihnen auf Schritt und Tritt gefolgt und hat auch mal Löcher in ihre Hecken geschnitten. Für die einen sind seine Bilder wahre Kunstwerke, die anderen sehen ihn als gefährlichen Stalker. Ihr könnt euch ab heute in „Smash His Camera“ auf Mubi ein eigenes Bild dazu machen.

Lost in Translation

Zwei US-amerikanische Fremde treffen mitten in Tokyo aufeinander und sie verbindet vor allem eines: Probleme mit der fremden Kultur und Sprache. Gemeinsam machen sich Charlotte und Bob auf Erkundungstour und lernen dabei auch eine Menge über sich. Den preigekrönten Klassiker „Lost in Translation“ findet ihr auf Starzplay.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.