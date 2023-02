Was läuft heute? | The Consultant, Formula 1: Drive to Survive, Thunder in my Heart

The Consultant

In der neuen Serie „The Consultant“ geht es um den skrupellosen Firmenberater Regus Patoff, gespielt von Christoph Waltz. Mit seinen unorthodoxen Methoden konzentriert er immer mehr Macht auf sich und übernimmt die Kontrolle über die Firma, für die er eigentlich nur beratend tätig sein soll. Wer nicht nach seiner Pfeife tanzt, wird gefeuert. Doch schon bald bangen die Menschen in der Firma nicht mehr nur um ihren Job, sondern auch um ihr Leben. „The Consultant“ könnt ihr jetzt bei Prime Video schauen.

Formula 1: Drive to Survive

Die Doku „Formula 1: Drive to Survive“ blickt jedes Jahr hinter die Kulissen der letzten Formel 1 Saison. In der neuesten Staffel gibt es ein besonderes Highlight. Der Titelverteidiger Max Verstappen ist zum ersten Mal als aktiver Part in der Doku zu sehen. Bisher hatte er sich geweigert, bei der Dokureihe mitzuwirken. Die fünfte Staffel „Formula 1: Drive to Survive“ gibt es jetzt bei Netflix.

Thunder in my Heart

Die Coming-of-Age-Serie „Thunder in my Heart“ zeigt das Leben der 22-jährigen Sigge. Wie die meisten 22-Jährigen probiert sie sich aus, macht viel mit ihren Freunden und geht gerne Feiern. Klingt eigentlich nach einem unbeschwerten Leben. Doch auch wenn sie jetzt alleine wohnt, muss sie sich regelmäßig mit Familienproblemen rumschlagen. Als wäre das nicht genug, verliebt sie sich auch noch in ihren besten Freund Sam. Ihr könnt „Thunder in my Heart“ jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.