Was läuft heute? | The Continental: Aus der Welt von John Wick, Das Boot, Sunshine

The Continental: Aus der Welt von John Wick

Die Mini-Serie „The Continental: Aus der Welt von John Wick“ erzählt die Vorgeschichte des Hotelmanagers Winston und des Continental Hotels aus den John-Wick-Filmen. In den 70er Jahren ist Winston noch nicht der Leiter des Hotels, sondern ein Kleinkrimineller. Der jetzige Manager Cormac ist aber auf der Suche nach Winstons Bruder, da dieser einen wertvollen Gegenstand gestohlen hat. In drei Folgen gibt es gewohnt blutige Action und einen Blick in eine Welt aus Gangstern und Killern. „The Continental: Aus der Welt von John Wick“ gibt es bei Prime Video.

Das Boot

Zum mittlerweile vierten Mal geht es in der Serienadaption von „Das Boot“ an der Seite der Besatzung eines deutschen U-Boots zur Zeit des Zweiten Weltkriegs auf Tauchstation. Die vierte und wahrscheinlich letzte Staffel dreht sich weiterhin um den Mittelmeer-Einsatz. Zugleich regt sich in Berlin immer mehr Widerstand gegen Hitlers Kriegspläne. Die vierte Staffel startet heute bei WOW. Den Rest der sechs Folgen gibt es dann wöchentlich.

Sunshine

In dem Film „Sunshine“ von Regisseur Danny Boyle begibt sich die Besatzung des Raumschiffs Ikarus 2 auf die Mission, die erloschene Sonne neu zu entzünden und somit die sterbende Erde zu retten. Auf ihrem Weg zur Sonne fängt die Crew den Notruf ihres verschollenen Vorgängerschiffs ab und beschließt, ihnen zu helfen. An der Seite von Cillian Murphy spielen unter anderem Chris Evans und Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh mit. Den Sci-Fi-Thriller „Sunshine“ gibt es ab heute bei Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.