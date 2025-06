Eine Mission und zahlreiche Spannungen

In den 1830er Jahren wird der anglikanische Prediger Thomas Munro (Guy Pearce) in eine abgelegene britische Siedlung an der neuseeländischen Küste geschickt. Dort soll er die Gemeinde betreuen und, wenn möglich, etwas Frieden stiften. Doch von Frieden ist in der Region kaum etwas zu spüren. Die Kolonialmacht kämpft mit den indigenen Māori — und auch zwischen den Stämmen brodelt es ziemlich.

Munro hält sich anfangs zurück, beobachtet, schweigt, versucht, nicht einzugreifen. Doch als er einer jungen Māori-Frau das Leben rettet, ändert sich alles. Plötzlich steht der Prediger nicht mehr am Rand, sondern mitten in einem komplexen Geflecht aus Tradition, Gewalt, Loyalität — und seiner eigenen, nicht ganz aufgearbeiteten und vor allem nicht ganz sauberen Vergangenheit.

„The Convert“: Geschichte trifft Gegenwart

Hinter der Kamera von „The Convert“ steht Lee Tamahori, der mit „Once Were Warriors“ schon ein kraftvolles Māori-Drama gedreht hat. Auch diesemal hat er eng mit indigenen Communities zusammengearbeitet. Das Ergebnis könnt ihr ab heute mit „The Convert“ auf Prime Video anschauen.

