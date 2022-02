Was läuft heute? | The Corrupted, Come Play, Burning

The Corrupted – Ein blutiges Erbe

Die Olympischen Spiele treiben den Preis für Bauland in der Metropole London in die Höhe. Kein Wunder, dass diese Gewinne auch zwielichtige Gestalten auf den Plan rufen und ein Krieg in der Londoner Unterwelt ausbricht. Jahre danach wird Liam aus dem Gefängnis entlassen und alles, was er will, ist ein ganz normales Leben. Doch er wird von seiner Vergangenheit eingeholt, denn sein Bruder ist mittlerweile zum Handlanger eines Verbrechersyndikats geworden. Den Thriller „The Corrupted“ seht ihr jetzt bei Amazon Prime Video.

Come Play

Oliver ist ein einsamer Junge und kommuniziert hauptsächlich über sein Smartphone und Tablet mit der Außenwelt. Eines Tages spielt er mit einem Gesichtsfilter und hinter ihm wird ein Gesicht erkannt, obwohl er allein im Raum ist. Eine mysteriöse Kreatur hat sich an Oliver herangeschlichen und versucht, über seine Geräte in die reale Welt zu gelangen. Alle abgebrühten Instagram-Nutzer können den Horrorfilm „Come Play“ jetzt auf Sky Cinema und bei Sky Ticket angucken.

Burning

Jong-Su kommt nach seinem Studium zurück in sein Heimatdorf und trifft auf seine alte Schulkameradin Hae-mi. Nach einer gemeinsamen Nacht reist sie nach Afrika und taucht nach ihrer Rückkehr mit einem Begleiter am Flughafen auf – der wohlhabende Ben. Jong-Su ist verwirrt und es wird noch mysteriöser, als Hae-mi sich kurze Zeit später verschwindet. Der Mystery-Thriller „Burning“ ist die Verfilmung einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami und die Handlung wurde kurzerhand nach Korea verlegt. Zu sehen ist „Burning“ jetzt in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.