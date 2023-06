Was läuft heute? | The Crowded Room, Flamin‘ Hot, The Lake

The Crowded Room

In der Mini-Serie „The Crowded Room“ spielt Tom Holland einen Mann, der nach einer Schießerei verhaftet wird. Die Beweise sind erdrückend, doch er besteht darauf, unschuldig zu sein. Bei seinem Verhör findet eine Ermittlerin (Amanda Seyfried) heraus, was dahintersteckt. In der Anthologie-Serie soll es in jeder Staffel um eine Person mit einer psychischen Erkrankung gehen. Die erste Staffel basiert auf der Biografie „The Minds of Billy Milligan“. „The Crowded Room“ könnt ihr jetzt bei Apple TV+ gucken.

Flamin‘ Hot

Richard Montañez hat als Hausmeister bei der Firma Frito-Lay angefangen. Eines Tages kam er auf die Idee, ein paar Cheetos mit nach Hause zu nehmen und sie mit mexikanischen Gewürzen zu verfeinern. Der Film „Flamin‘ Hot“ zeigt, wie ihn diese Idee zu einem erfolgreichen Geschäftsmann machte. Denn Richard kam mit den verfeinerten Cheetos zum damaligen CEO der Firma, der sie als Produkt auf den Markt gebracht hat. Heute sind die ‚Flamin‘ Hot Cheetos‘ einer der erfolgreichsten Snacks der Vereinigten Staaten. Ihr könnt „Flamin‘ Hot“ jetzt bei Disney+ streamen.

The Lake — Staffel 2

In der Dramedy-Serie „The Lake“ steht Justin gleich vor mehreren Problemen: Das idyllische Haus am See hat seine Stiefschwester geerbt, dabei wollte er es eigentlich haben. Er hat ein schwieriges Verhältnis zu seiner leiblichen Tochter und soll ihr jetzt plötzlich Beziehungstipps geben, obwohl es in seinem eigenen Liebesleben nicht so gut läuft. Und dann steht plötzlich auch noch das Bootshaus am See in Flammen und Justin muss beweisen, dass er nichts damit zu tun hat. Die zweite Staffel „The Lake“ gibt es jetzt bei Prime Video.

Was läuft heute?

