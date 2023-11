Was läuft heute? | The Crown, Yellowstone, Brawn: The Impossible Formula 1 Story

The Crown — Staffel 6

In der Netflix-Erfolgsserie „The Crown“ geht es um das englische Königshaus. Neben der Queen war wohl Lady Di die berühmteste Vertreterin der britischen Monarchie. Ihr Unfalltod im Jahr 1997 erschütterte die ganze Welt. Und genau dort setzt die sechste und letzte Staffel von „The Crown“ an. Die ersten vier Folgen könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Yellowstone — Staffel 5

In der Neowestern-Serie „Yellowstone“ geht es zwar nicht um die Monarchie, aber um eine Dynastie — und zwar die Dutton-Familie. Die besitzt in Montana die größte zusammenhängende Ranch der USA. Und wo Geld ist, ist zumindest in den USA ja auch die Politik nicht weit. Familienoberhaupt John Dutton steigt in Staffel 5 in die Politik ein und wird zum Gouverneur des Bundesstaates ernannt. Und damit macht er sich nicht nur Freunde. Die ersten acht Folgen von Staffel 5 findet ihr ab heute bei Paramount+.

Brawn — The Impossible Formula 1 Story

Keanu Reeves liebt Rennsport. Falls das bei euch auch der Fall ist, dann ist die Doku-Serie „Brawn — The Impossible Formula 1 Story“ wie für euch gemacht. Denn darin geht es um den krassen Überraschungserfolg des Brawn GP-Teams im Jahr 2009. Und gehostet wird die Serie von Rennsportfan Keanu. Alle vier Folgen der Serie könnt ihr ab heute bei Disney+ streamen.

Was läuft heute?

