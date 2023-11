Was läuft heute? | The Curse, Was man von hier aus sehen kann, Wer wir sind

The Curse

Nathan Fielder und Emma Stone spielen in „The Curse“ das Ehepaar Asher und Whitney Siegel. Die beiden produzieren eine neue Renovierungsshow, in der sie selbst die Hauptpersonen sind. Während der Promotion gibt Asher vor laufender Kamera einem kleinen Mädchen einen Hundert-Dollar-Schein. Als die Kameras wieder ausgehen, will er die 100 Dollar aber wieder zurück haben und das Mädchen verflucht ihn. Nachdem plötzlich seltsame Dinge passieren, fragt sich Asher, ob es sich tatsächlich um einen wahren Fluch handelt. „The Curse“ könnt ihr jetzt bei Paramount+ gucken.

Was man von hier aus sehen kann

Der Film „Was man von hier aus sehen kann“ spielt in einem kleinen Dorf im Westerwald. In diesem Dorf stirbt immer dann ein Mensch, wenn eine Dorfbewohnerin von einem Okapi träumt. Weil niemand so richtig weiß, wen es als nächstes treffen wird, leben alle jeden Tag so, als wäre es der letzte. „Was man von hier aus sehen kann“ basiert auf dem Bestseller von Mariana Leky und den Film gibt’s jetzt bei WOW.

Wer wir sind

In „Wer wir sind“ geht es um Luise, eine Klimaaktivistin, die sich zunehmend radikalisiert. Ein gewaltsames Aufeinandertreffen mit der Polizei war dabei ein prägendes Ereignis. Sie misstraut den Erwachsenen in ihrem Umfeld immer mehr, vor allem ihrer Mutter, die als Hauptkommissarin gegen jugendliche Straffällige ermittelt. Die Miniserie „Wer wir sind“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.