The Deliverance

Im Horrorfilm „The Deliverance“ muss Ebony sich und ihre Kinder vor dämonischen Gefahren in ihrem neuen Haus beschützen. Um die Bedrohung abzuwenden, wendet sich die Familie an die Gemeinde. Doch auch hier sorgen die Ereignisse für unvorhersehbare Konsequenzen. Teil des Casts sind Andrea Day und Glenn Close. Den Film „The Deliverance“ gibt es im Angebot von Netflix.

Die Farbe Lila

Die Neuauflage orientiert sich weniger an dem Klassiker von Steven Spielberg, sondern an der Musical-Produktion aus dem Jahr 2004. Dennoch geht es im Remake auch um die junge Afroamerikanerin Celine, die Anfang des 21. Jahrhunderts in den Südstaaten aufwächst. Celine wird früh in eine gewalttätige Ehe gedrängt und muss ihre Schwester zurücklassen. Im Film spielen und singen unter anderem Fantasia Barrino und Halle Bailey mit. Die Neuverfilmung von „Die Farbe Lila“ gibt es ab heute bei WOW.

Need for Speed

Die Videospielverfilmung aus dem Jahr 2014 erzählt die Geschichte von Rennfahrer Tobey. Nach einem Unfall, bei dem sein bester Freund stirbt, kommt Tobey für mehrere Jahre unschuldig hinter Gitter. Als er entlassen wird, will er zusammen mit seiner Crew den wahren Unfallverursacher zur Rechenschaft ziehen. Neben Aaron Paul als Tobey sind auch Rami Malek und Michael Keaton zu sehen. Den Film „Need for Speed“ findet ihr ab heute bei Prime Video.

Was läuft heute?

