Was läuft heute? | The Disaster Artist, The Grandmaster, Die Känguru-Verschwörung

The Disaster Artist

James Franco kann nicht nur super schauspielern, sondern auch klasse Regie führen. Das beweist er mit der Komödie „The Disaster Artist“, in der er gleich beides auf einmal macht. Für seine Darstellung des schrägen Künstlers Tommy Wiseau hat er sogar einen Golden Globe bekommen. Ob sein Bruder Dave da vielleicht ein wenig eifersüchtig wurde, wissen wir nicht. Denn er spielt die andere Hauptrolle in dem Film. Wie dieses Familienunterfangen aussieht, könnt ihr in „The Disaster Artist“ sehen. Darin spielen die Brüder zwei Freunde, die unter sehr chaotischen Bedingungen einen Film drehen wollen. Ihr findet „The Disaster Artist“ ab sofort bei Prime Video.

The Grandmaster

Jeder Meister und jede Meisterin war selbst mal Schüler oder Schülerin. Das trifft auch im Fall des Kampfkunststars Bruce Lee zu. Sein Mentor hieß Ye Wen und lebte von 1893 bis 1972 in China bzw. Hongkong. Und auf seinem Leben basiert der Film „The Grandmaster“ von Regisseur Wong Kar-Wai. Der bildgewaltige Film nimmt euch mit in die Zeit des chinesisch-japanischen Krieges in den 30er- und 40er-Jahren. Ihr könnt „The Grandmaster“ ab heute bei Mubi streamen.

Die Känguru-Verschwörung

An den Känguru-Chroniken seid ihr bestimmt in den letzten Jahren nicht vorbeigekommen — selbst wenn ihr die Bücher nicht gelesen oder gehört habt. Im mittlerweile zweiten Film müssen das Känguru und Marc-Uwe die Mutter ihrer Nachbarin Maria vom Leugnen der Klimakrise abbringen. Denn für Marc-Uwe steht ein potenziell lebensveränderndes Date auf dem Spiel. Die Komödie „Die Känguru-Verschwörung“ findet ihr ab sofort bei WOW.

Was läuft heute?

