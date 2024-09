The Dive

Die Schwestern May und Drew treffen sich einmal im Jahr, um gemeinsam tauchen zu gehen. Diesmal geht es in einer abgelegenen Bucht ins tiefe Nass. Doch als plötzlich Felsen herunterstürzen, ist es vorbei mit dem schönen Tauchgang. Das Bein von May klemmt fest und Drew ist jetzt für die Rettung ihrer Schwester verantwortlich. Den Survival-Thriller „The Dive“ könnt ihr jetzt auf Prime Video streamen.

Fritz, der Elefant — Eine tragische Geschichte

Als Jungtier in Asien gefangen, landet der Elefant Fritz Ende des 19. Jahrhunderts im größten Zirkus der Welt. Hier tritt der 2,90 m große Elefant überall auf der Welt auf, bevor es den Zirkus 1902 nach Frankreich führt. Nach der letzten Show gerät Fritz auf offener Straße außer Kontrolle — und die Zirkusleiter beschließen, ihn auf der Stelle öffentlich zu töten. Die Doku „Fritz, der Elefant“ findet ihr ab heute online first in der Arte-Mediathek.

Legendäre Pharaonen

Das alte Ägypten und ihre Pharaonen faszinieren bis heute. Vom Krieger und Eroberer Echnaton hin zu Nofretete haben die Herrscher des Neuen Reiches für über 200 Jahre Ägypten regiert. Und jeder und jede hat eigene Spuren hinterlassen. Die Dokureihe „Legendäre Pharaonen“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.