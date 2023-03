Was läuft heute? | The Dreamer — Becoming Karen Blixen, Meine wilde Reise zu mir selbst, The Twin

The Dreamer — Becoming Karen Blixen

In der Serie „The Dreamer — Becoming Karen Blixen“ geht es um die dänische Autorin Karen Blixen, die heute für ihr Buch „Jenseits von Afrika“ bekannt ist. Die Serie spielt in den 30er-Jahren. Damals war Karen noch eher unbekannt und stand vor einer Lebenskrise. Sie war geschieden, krank und mittellos. Deshalb musste sie von Afrika zurückkehren zu ihrer Familie nach Dänemark. Wie das ihr Leben beeinflusst hat, seht ihr ab heute in der Mini-Serie „The Dreamer — Becoming Karen Blixen“ mit Connie Nielsen in der Hauptrolle bei MagentaTV.

Meine wilde Reise zu mir selbst

In der Doku „Meine wilde Reise zu mir selbst“ geht es um die 18-jährige Simone. Nach der Schule will sie raus aus ihrem kleinen bayrischen Dorf. Also schnappt sie sich ihre zwei Wildpferde und ihren Hund und reitet los. Sie verspürt nicht nur den Drang auszubrechen, sondern auch sich selbst zu finden. „Meine wilde Reise zu mir selbst“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

The Twin

In dem Horrorfilm „The Twin“ verliert ein Paar einen ihrer Zwillingssöhne. Um seinen Tod zu verarbeiten, ziehen sie von New York in ein kleines Dorf in Finnland. Zunächst fühlen sie sich dort auch wohl, doch dann passieren auf einmal seltsame Dinge. Sie stellen fest, dass die Bewohner in dem Dorf einem heidnischen Kult angehören, der sie mit in seine antiken Rituale ziehen will. Ihr könnt den Horror-Thriller „The Twin“ jetzt bei WOW schauen.

Was läuft heute?

