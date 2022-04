Bild: The Dropout | Disney and its related entities

Was läuft heute? | The Dropout, Matrjoschka, Homefront

Kurzer Ruhm und tiefer Fall

In „The Dropout“ will eine College-Abbrecherin mit ihrem Start-up die Medizinwelt revolutionieren. Natasha und Alan werden in „Matrjoschka“ über ein Zeitreiseportal in ihre eigene Vergangenheit befördert und ein Ex-Drogenfahnder scheitert in „Homefront“ daran, sein früheres Leben hinter sich zu lassen.