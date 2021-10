Was läuft heute? | The Drowning, Du, Sie, Er und Wir, Der seidene Faden

The Drowning

Bei einem Picknick am See verschwindet der vierjährige Daniel spurlos und wird später für tot erklärt. Als seine Mutter Jodie Jahre später einen Teenager sieht, der ihrem Daniel zum Verwechseln ähnelt, ist sie überzeugt: Ihr Sohn lebt! Doch da ihr niemand glaubt, beginnt sie auf eigene Faust zu ermitteln. Und zwar skrupellos. Alle vier Folgen der Mini-Serie „The Drowning“ könnt ihr ab sofort mit eurem Sky Ticket streamen.

Du, Sie, Er und Wir

In einer langjährigen Beziehung kann es schon mal passieren, dass irgendwie die Luft raus ist und man die Dinge infrage stellt. So geht es auch Maria, Nils, Janina und Ben. Also beschließen sie ein Experiment und tauschen einen Monat lang untereinander ihre Partner bzw. Partnerinnen. An die Regeln hält sich irgendwann keiner mehr und am Ende bleibt die Frage: Wer liebt hier eigentlich wen? Die RomCom gibt’s ihr im Programm von Netflix.

Der seidene Faden

England in der Nachkriegszeit: Reynolds Woodcock ist der Star der Modewelt. Alle sind von seinen Kleidern begeistert. Ständig lernt er junge Frauen kennen, die ihm als Musen für neue Kreationen dienen. Bis er Alma kennenlernt, die Woodcocks Regeln und Leben auf den Kopf stellt. Mit Filmmusik von Radiohead-Gitarrist Jonny Greenwood. Den Film könnt ihr heute um 20:15 Uhr auf Arte gucken.

Was läuft heute?

