Was läuft heute? | The Endgame, Einfach das Ende der Welt, Elektra

Die Kriminelle Elena (Morena Baccarin) sitzt in einem militärischen Hochsicherheitsbunker und wird verhört. Aber sie lässt sich nicht von ihrer Lage beunruhigen und belächelt die ermittelnden Agenten nur. Denn der geheime Plan der Russin geht auf: Während sie hinter Gittern sitzt, orchestriert sie eine ganze Reihe an Banküberfällen in New York. Die erste Staffel der Serie “The Endgame” könnt ihr mit eurem Sky Ticket streamen.

Einfach das Ende der Welt

Louis ist Schriftsteller, 34 Jahre alt und todkrank. Letzteres ist der Grund, weshalb er nach zwölf Jahren wieder in seinen Heimatort zurückkehrt. Er will seiner Familie von seiner Krankheit berichten, doch die macht es ihm nicht leicht: Die Zerstrittenheit der Familienmitglieder liegt wie ein dunkler Schleier über dem eigentlich so glücklichen Wiedersehen. Das Drama “Einfach das Ende der Welt” ist ab heute auf MUBI abrufbar.

Elektra

Eigentlich ist Elektra eine kaltblütige Auftragskillerin. Doch als ihr aufgetragen wird, ihren neuen Nachbarn Mark und seine kleine Tochter Abby zu töten, regt sich etwas in ihr. Da sie die beiden bereits kennengelernt hat, schafft sie es nicht, den Auftrag auszuführen, und wird stattdessen zur Beschützerin der beiden – und legt sich mit einem Verbrechersyndikat an. Die Marvel-Comic-Adaption “Elektra” gibt’s auf Disney+.

