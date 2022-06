Bild: The Equalizer mit Queen Latifah in der Hauptrolle | © Angela Weiss/AFP

Was läuft heute? | The Equalizer, Private Peaceful – Mein Bruder Charlie, Eine dem Untergang geweihte Liebe

Immer noch nicht Schluss

In „The Equalizer“ freut sich eine Agentin auf dem Ruhestand, kann aber einem neuen Kriminalfall nicht widerstehen. In dem Film „Private Peaceful – Mein Bruder Charlie“ ziehen zwei Brüder in den Ersten Weltkrieg und „Eine dem Untergang geweihte Liebe“ erzählt eine komplizierte Liebesgeschichte.