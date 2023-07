Was läuft heute? | The Family Stallone, True Lies – Wahre Lügen, Born for this

The Family Stallone

Paramount+ hat die neue Reality-TV-Show „The Family Stallone“ im Programm. Hier zeigen der Rocky-Darsteller, seine Frau Jennifer und die drei Töchter Sistine, Sophia und Scarlet Stallone ihr verrücktes Leben als eine von Hollywoods berühmtesten Familien. Neben witzigen Situationen wird aber auch, vor allem von den Töchtern, die Frage gestellt, wie sie sich beruflich und privat behaupten könne, wenn sie den Nachnamen Stallone haben. „The Family Stallone“ gibt es zum Streamen bei Paramount+.

True Lies – Wahre Lügen

Mit „Terminator 2“ hat Arnold Schwarzenegger 1991, zusammen mit Regisseur James Cameron, einen der besten Actionfilme aller Zeiten abgeliefert. Drei Jahre später kamen die beiden wieder zusammen und waren mit „True Lies – Wahre Lügen“ fast genauso erfolgreich. Die Story folgt dem Ehepaar Helen und Harry, gespielt von Jamie Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger. Helen glaubt, ihr Mann arbeitet in einer Computerfirma, doch ist er in Wirklichkeit CIA-Agent. Um seine aktuelle Mission zu erfüllen, muss Harry seiner Frau die Wahrheit erzählen. Neben der Action ist die Chemie zwischen Jamie Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger ein Highlight des Films. „True Lies – Wahre Lügen“ gibt es bei Disney+.

Born for this

Die zweite Staffel der Doku-Serie zeigt erneut das Leben und Arbeiten der Deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen. In vier Folgen à 60 Minuten kommen sowohl Trainerstab also auch die Spielerinnen zu Wort. Folge 1 beleuchtet die Entwicklung des DFB-Teams seit dem verlorenen EM-Finale 2022 in London und zeigt die Vorbereitung auf die WM 2023 in Australien und Neuseeland. Die erste Folge ist ab heute in der ZDF-Mediathek verfügbar. Folgen 2 bis 4 sind dann nach der WM ab dem 20. Juli verfügbar.

