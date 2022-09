Was läuft heute? | The Farewell, Werner Herzog wird 80, Hard Night Falling

The Farewell

Billi ist am Boden zerstört: Gerade hat sie erfahren, dass ihre geliebte Großmutter Nai Nai sterben wird. Aber anstatt der alten Frau zu sagen, wie es um sie bestellt ist, plant die Familie eine große Hochzeit, damit die ganze Familie in China noch mal zusammenkommt. Alle Verwandten sind eingeladen, nur Billi nicht, aus Sorge, sie könne den Schwindel auffliegen lassen. Unbeeindruckt davon reist Billi ihrer Familie hinterher. Rapperin und Schauspielerin Awkwafina hat für die Rolle der Billi einen Golden Globe bekommen. Die Tragikomödie „The Farewell“ könnt ihr ab jetzt bei Netflix abrufen.

Werner Herzog wird 80!

In seinem Leben hat Werner Herzog schon einiges gemacht: Er war Produzent, Schauspieler, Synchronsprecher und Schriftsteller – aber vor allem Regisseur. Für seine Filme hat er niemanden geschont und am allerwenigsten sich selbst. Er drehte im Urwald, in der Sahara und in der Antarktis. Besonders bekannt sind seine sechs Filme mit dem exzentrischen Klaus Kinski. Der ist bei den Dreharbeiten zu „Fitzcarraldo“ sogar so ausgerastet, dass ein Häuptling Herzog gefragt haben soll, ob er den Schauspieler für ihn umbringen solle! Herzog lehnte höflich ab. Anlässlich seines 80. Geburtstages feiert Arte den Regisseur mit zwei Filmen: einmal „Fitzcarraldo“ von 1982 und die Dokumentation „Flucht aus Laos“ von 1997. Beide könnt ihr ab heute in der Arte-Mediathek streamen.

Hard Night Falling

Scharfschützen auf dem Dach, jede Menge Sprengstoff und ein fieser Gangsterboss – Interpol-Agent Michael Anderson hatte sich seinen Abend anders vorgestellt. Statt in der prunkvollen Villa der Familie Rossini zu speisen, muss er sich nun mit Gangsterboss Goro rumschlagen. Der verlangt von Rossini seine Sammlung antiker Münzen – und wenn er sie nicht bekommt, werden Geiseln erschossen. Michael Anderson nimmt den Kampf auf und trommelt sein Team von Spezial-Agentinnen und -Agenten zusammen. „Hard Night Falling“ mit Action-Star Dolph Lundgren in der Hauptrolle findet ihr ab jetzt bei Sky.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.