Was läuft heute? | The Father, Central Park, Der Vampirjäger der Kaiserin

The Father

Anthony ist trotz seines hohen Alters ein stolzer Mann und will unter keinen Umständen seine Londoner Wohnung verlassen. Ganz zur Sorge seiner Tochter Anne. Eines Tages taucht in Anthnonys Wohnung ein Mann auf, der sich als Partner seiner Tochter ausgibt. Und seine Tochter Anne sieht plötzlich ganz verändert aus. Olivia Colman und Anthony Hopkins glänzen im Vater-Tochter-Drama „The Father“ auf Sky Ticket, um die schleichende Demenzerkrankung eines Vaters.

Central Park – Staffel 3

Die Macher von „Bob’s Burger“ sind für ihren Humor bekannt und so konnte die Idee einer Mischung aus Animationsserie und Musical einer Park-Ranger-Familie im New Yorker Central Park nur gut werden. Für die Serie gab es deswegen auch schon Emmy-Nominierungen und einen AAFCA-Award. Auf Apple TV+ geht „Central Park“ jetzt in die dritte Staffel.

Der Vampirjäger der Kaiserin

Im Kaiserreich Österreich-Ungarn floriert im 18. Jahrhundert der Vampirglaube. Dies ist natürlich der aufgeklärten Kaiserin Maria Theresia ein Dorn im Auge und so sendet sie ihren Leibarzt in die Provinzen des Reichs, um diesem Aberglauben den Garaus zu machen. Ihr Arzt diente dabei übrigens dem berühmten Vampir-Autor Bram Stoker als Vorlage für die Figur Van Helsing. Sehen könnt ihr die Doku „Der Vampirjäger der Kaiserin“ in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

