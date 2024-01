Bild: Rapper Disarstar in „Hiphop – Made in Germany“ | NDR

Was läuft heute? | The Favourite – Intrigen und Irrsinn, Hiphop – Made in Germany, Kevin James: Irregardless

Stars, wohin das Auge blickt

Heute gibt es Stars en masse: In „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ auf Netflix brillieren Olivia Colman, Rachel Weisz und Emma Stone. In der Doku-Serie „Hiphop — Made in Germany“ in der ARD-Mediathek sprechen Deutschrap-Artists wie Disarstar oder Sookee über ihre Liebe zur Musik. Und Prime Video hat das Comedy-Special „Kevin James: Irregardless“ für euch im Programm.