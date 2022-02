Was läuft heute? | The Fear Index, Vergib uns unsere Schuld, Mask Off

The Fear Index

Ein Informatiker will mit einem KI-gesteuerten System, dass die Angst an den Finanzmärkten ausnutzen soll, Geld an der Börse machen. Dabei gerät er jedoch ins Visier einer Verschwörung, die die Finanzmärkte auf der ganzen Welt zerstören will. Die Thrillerserie „The Fear Index“ mit Josh Hartnett in der Hauptrolle könnt ihr auf Sky anschauen.

Vergib uns unsere Schuld

Wegen seiner ungleich langen Arme gerät ein Bauernjunge ins Visier der Nazis. Mit seiner Behinderung passt er nicht in ihr ideales Körperbild und soll ermordet werden. Um dem Tod zu entgehen, muss er eine riskante Entscheidung treffen. Den Kurzfilm „Vergib uns unsere Schuld“ könnt ihr auf Netflix sehen.

Mask Off

Wenn wir einen Menschen treffen, dann machen wir uns sofort ein Bild von ihm. Dabei ist klar, dass der erste Eindruck gewaltig täuschen kann. In der Show “Mask Off”, müssen sich die Teilnehmenden aber genau auf diesen Eindruck verlassen und versuchen auf dieser Basis etwas über ihr Gegenüber herauszufinden. Bekannte Social-Media-Stars wie Till Reiners und Maria Clara Groppler versuchen zum Beispiel herauszufinden, wer welche Geschlechtidentität hat und wer welches Auto fährt. Die vierte Staffel der Show „Mask Off“ gibt’s auf Joyn.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.