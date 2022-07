Bild: Der Cast der Serie The Flight Attendant | Chris Delmas / AFP

Was läuft heute? | The Flight Attendant, Liberame, Mythos Playboy

Ein neues Leben?

Kaley Cuoco ist wieder als „The Flight Attendant“ zu sehen und will jetzt ihr Leben komplett umkrempeln. Eine Begegnung auf dem Mittelmeer beschäftigt eine Gruppe von Freunden in „Liberame“ auch noch Jahre später. Und der Playboy feiert in Deutschland seinen 50. Geburtstag!