Was läuft heute? | The French Dispatch, Das Mädchen deiner Träume, What We Do in the Shadows

The French Dispatch

In „The French Dispatch“ geht es um einen Journalisten, der in seiner Zeitschrift „The French Dispatch“ Geschichten aus einer fiktionalen französischen Stadt veröffentlicht. Der Film erzählt mehrere Kurzgeschichten, die aus dieser Zeitschrift stammen. Ihr könnt den Wes-Anderson-Film „The French Dispatch“ jetzt bei Disney+ streamen.

Das Mädchen deiner Träume

Der Musiker Devon hat sowohl in seiner Kunst als auch in seinem Privatleben mit Schizophrenie zu kämpfen. Als seine angebliche Freundin nicht mehr aufzufinden ist, glaubt sein Bruder deshalb, dass sie gar nicht existiert. Aber Devon setzt alles daran, sie zu finden, und reist dafür quer durch Australien. „Das Mädchen deiner Träume“ könnt ihr bei Prime Video sehen.

What We Do in the Shadows (Staffel 3)

In“What We Do in the Shadows“ wird im Mockumentary-Stil das Leben in einer Vampir-WG dokumentiert. Die Serie nimmt sich den Film “5 Zimmer Küche Sarg” zum Vorbild – viel verändert hat man dabei allerdings nicht. Die Vampir-WG lebt jetzt in New York anstatt Wellington. Außerdem sind Jemaine Clement und Taika Waititi, die bei dem Film noch mitgespielt haben, diesmal nur für das Drehbuch verantwortlich. Weite Teile der Serie sind allerdings improvisiert. Die dritte Staffel „What We Do in the Shadows“ könnt ihr jetzt bei Joyn+ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.