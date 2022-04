Bild: Jennifer Anniston spielt die Hauptrolle in The Good Girl. | Leon Bennett / Getty Images North America / AFP

Was läuft heute? | The Good Girl, The Catch, Unhinged – Außer Kontrolle

Eine etwas andere Jennifer Anniston

Jennifer Aniston ist wird in „The Good Girl“ zu einem ziemlichen „Bad Girl“. Eine Betrugsermittlerin wird in „The Catch“ selbst zum Opfer und in „Unhinged – Außer Kontrolle“ verfolgt Russell Crowe als psyopathischer Verkehrsteilnehmer eine ungeduldige Fahrerin.