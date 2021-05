Bild: Der Cast von Friends (hier 2002) kam für die große Reunion-Show wieder zusammen. | Lee Celano / AFP

Was läuft heute? | Friends: The Reunion, The Good Lie, Eden

I’ll be there for you …

Rachel, Ross und Co nehmen in „Friends: The Reunion“ wieder Platz auf der alten Sitcom-Couch. In „Eden“ sind die Menschen ausgestorben – bis zwei Ernte-Roboter ein kleines Mädchen in einer Kapsel finden. In „The Good Lie“ hilft Reese Witherspoon jungen Männern in einem fremden Land.