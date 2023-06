Was läuft heute? | The Good Neighbor, Mittagsstunde, Spiel mir das Lied vom Tod

The Good Neighbor — Das Böse wohnt nebenan

Nach einem Besuch in einer Bar überfährt David eine Frau. Mit ihm im Auto sitzt sein Nachbar Robert (Jonathan Rhys-Meyers), der den Unfall vertuschen will. Aber schon bald meldet sich Davids schlechtes Gewissen, vor allem als er die Schwester der Toten besser kennenlernt. Das wiederum findet Robert gar nicht gut und versucht David wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Den Thriller „The Good Neighbor“ findet ihr jetzt bei Prime Video.

Mittagsstunde

Ingwer ist Mitte 40 und arbeitet als Dozent in Kiel. Als seine Eltern immer mehr Hilfe brauchen, kehrt er zurück in sein Heimatdorf Brinkebüll. Hier hat sich in den letzten Jahren nicht viel verändert und Ingwer fühlt sich in seine eigene Vergangenheit zurück versetzt, die einige überraschende Erkenntnisse für ihn bereithält. „Mittagsstunde“, mit Charly Hübner in der Hauptrolle, könnt ihr ab heute bei Mubi streamen.

Spiel mir das Lied vom Tod

Sergio Leone hat mit „Spiel mir das Lied vom Tod“ ein Western-Epos geschaffen, das Seinesgleichen sucht. Die Geschichte über den wortkargen Cowboy mit der Mundharmonika und sehr konkreten Racheplänen begeistert seit den 60ern die Filmwelt. Ihr könnt euch davon ab heute auch bei Paramount+ überzeugen und ein wenig in die alte Westernwelt eintauchen.

Was läuft heute?

