Was läuft heute? | The Good Nurse, Star Wars: Geschichten der Jedi, Beyond The Infinite Two Minutes

The Good Nurse

Eddie Redmayne und Jessica Chastain, beide bereits mit Oscars ausgezeichnet, sind auf Netflix mit „The Good Nurse“ in True-Crime-Gefilden unterwegs. Der Thriller erzählt die wahre Geschichte der von Jessica Chastain gespielten Krankenschwester Amy Loughren, die den Machenschaften ihres Kollegen Charlie Cullen, im Film Eddi Redmayne, auf die Schliche kommt. „The Good Nurse“ gibt es auf Netflix .

Star Wars: Geschichten der Jedi

Mit „Geschichten der Jedi“ begibt sich Star Wars wieder in Animationsgefilde. Anders aber als noch in Serien wie „Clone Wars“ werden hier sechs unabhängige Kurzgeschichten aus der Sicht der Jedi erzählt. Neben bekannten Figuren wie Obi-Wan Kenobi sollen auch Nebenfiguren mehr in den Vordergrund gerückt werden. „Star Wars: Geschichten der Jedi“ gibt es auf Disney+.

Beyond The Infinite Two Minutes

Filme über Zeitreisen gibt es einige. Wenige schaffen es aber, mit einem kleinen Budget eine interessante Geschichte zu erzählen. „Beyond The Infinite Two Minutes“ versucht genau das. Mit einem unverbrauchten Setting und viel Witz konnte der japanische Film schon auf einigen Festivals überzeugen. „Beyond The Infinite Two Minutes“ gibt es auf Prime Video.

Was läuft heute?

