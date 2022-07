Was läuft heute? | The Gray Man, Trying, Anything’s possible

The Gray Man

Der ehemalige CIA-Agent Court Gentry (Ryan Gosling) deckt skrupellose Machenschaften in den eigenen Reihen auf. Eigentlich arbeitet er als Auftragskiller „Gray Man“, doch jetzt sind die Killer plötzlich hinter ihm her. Allen voran Lloyd Hansen, gespielt von Chris Evans. Hansen ist ein Psychopath und ehemaliger Kollege von Gentry. „The Gray Man“ ist die aktuell teuerste Netflix-Produktion. Ihr könnt den neuen Action-Thriller der Russo-Brüder ab jetzt streamen.

Trying (Staffel 3)

Nikki und Jason wünschen sich nichts sehnlicher, als Eltern zu werden. In Staffel 1 haben wir erfahren, dass die beiden aufgrund einer Unfruchtbarkeit keine eigenen Kinder haben können. Staffel 2 zeigte die beiden auf ihrer Odyssee als potentielle Adoptiveltern. In Staffel 3 hat das Paar nun zwei Kinder adoptiert. Doch Nikki zweifelt an ihrer Bindung zu ihnen und finanzielle Unsicherheit bringen das ganze Konstrukt ins Wanken. Die dritte Staffel von „Trying“ ist jetzt bei Apple TV+ verfügbar.

Anything’s possible

Die 17-jährige Transgender-Schülerin Kelsa verliebt sich in den angesagtesten Cis-Jungen an der Schule, Khal. Eigentlich könnte es ganz einfach sein, denn auch Khal verliebt sich in Kelsa. Aber ihre Beziehung sorgt an der Schule aufgrund diverser Vorurteile für ordentlich Wirbel. Billy Porter gibt mit diesem Film sein Regie-Debüt. Die queere Teenager-Komödie „Anything’s possible“ könnt ihr jetzt bei Prime Video sehen.

Was läuft heute?

