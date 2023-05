Was läuft heute? | The Great, Queer Eye, plan b: Schatzsuche im Schrott

The Great (Staffel 3)

Die russische Zarin Katharina II. ist die einzige Herrscherin in der europäischen Geschichte, der der Beiname „die Große“ zuteilwurde. In diesem Fakt stimmt die Serie „The Great“ zwar mit der Geschichtsschreibung überein – in vielen anderen allerdings nicht. Und das ist Absicht, denn die Serie mit Elle Fanning in der Hauptrolle beschreibt sich selbst als „anti-historisch“. In Staffel 3 muss Katharina ihre Ehe mit Peter wieder in den Griff kriegen. Wie das aussieht und wie viel davon der historischen Wahrheit entspricht oder nicht, das könnt ihr in Staffel 3 von „The Great“ sehen. Sie läuft ab heute auf dem MGM Channel bei Prime Video.

Queer Eye (Staffel 7)

Queer Eye ist mehr als nur eine Make-Over-Show. Das haben die Hosts Jonathan van Ness, Antoni Porowski, Karamo Brown, Bobby Berk und Tan France schon in sechs Staffeln erfolgreich bewiesen. Der Mix aus äußerlichen Veränderungen der Teilnehmenden und Gesprächen über tiefere Themen wie Selbstwert, Diskriminierung und gesellschaftliche Vorurteile hat der Show sogar schon einen Emmy eingebracht. Jetzt startet die siebte Staffel und es geht nach New Orleans. Wen die Fab Five dort treffen, seht ihr in den neuen Folgen von „Queer Eye“ jetzt bei Netflix.

plan b: Schatzsuche im Schrott



Nicht nur Menschen brauchen manchmal ein Make-Over. Auch dem ein oder anderen Elektrogerät würde eine umfassende Generalüberholung guttun. Denn nach wie vor schmeißen wir viel zu viel Elektronik weg, statt sie ordentlich zu recyceln. Wie das genau aussehen muss, damit es attraktiver wird und ohne Gesundheitsgefahren vonstattengeht, das zeigt die Doku „plan b: Schatzsuche im Schrott“. Ihr findet die neue Folge aus der plan b-Reihe jetzt in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

