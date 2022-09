Was läuft heute? | The Greatest Beer Run Ever, Hocus Pocus 2, Another Monday

The Greatest Beer Run Ever

Es ist 1967 und ein ganz normaler Abend in der Doc Fiddler’s Bar in New York. Doch dieser Abend wird John Donohues Leben grundlegend verändern. Der 26- jährigen Marinesoldat, der nur „Chickie“ genannt wird, beschließt, seinen in Vietnam stationierten Freunden ein Geschenk aus der Heimat zu bringen: amerikanisches Dosenbier. Doch angekommen in Vietnam begegnet Chickie der Realität und den Kontroversen des Krieges. „The Greatest Beer Run Ever“ erzählt eine unglaubliche, aber wahre Geschichte. Ab heute könnt ihr den Film mit Zac Efron in der Hauptrolle bei Apple TV+ sehen.

Hocus Pocus 2

29 Jahre nach „Hocus Pocus“ sind die Hexen Sarah, Winifried und Mary Sanderson zurück. Wie schon damals werden sie gespielt von Sarah Jessica Parker, Bette Midler und Kathy Najimy. Auch in „Hocus Pocus 2“ haben drei unschuldige Teenager die drei Sanderson-Schwestern versehntlich zum Leben erweckt. Die Frage ist nur, ob sie es schaffen, die Hexen dahin zu verbannen, wo sie hergekommen sind. Denn Sarah, Winifried und Mary wollen unsterblich werden, indem sie die Seelen von Kindern stehlen. „Hocus Pocus 2“ ist ein Film für jedes Alter und ab jetzt könnt ihr ihn bei Disney+ gucken.

Another Monday

Freya Hüller ist in einer Zeitschleife gefangen. Alles beginnt, als sie ihren Mann verlassen will. Doch sie landet jeden Tag um 02:13 Uhr wieder bei ihm im Ehebett. Auch Moritz Becker ist in einer Zeitschleife gefangen, seit er sich aus dem Fenster gestürzt hat. Er ist Patient von Freyas Mann, einem Psychiater. Als Moritz und Freya feststellen, dass sich ihr beider Leben in ständigen Wiederholungen abspielt, wollen sie mehr darüber rausfinden. Doch zuerst muss sich Freya den Fragen ihres Mannes stellen – eine Konfrontation, die sie lieber vermeiden würde. Die Mystery-Serie „Another Monday“ könnt ihr euch in der ZDF-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

