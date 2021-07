Was läuft heute? | The Green Mile, Das System Nike, Glass Houses

The Green Mile

Paul blickt auf sein Leben als Gefängniswärter zurück. Er hat in der „Green Mile“, dem Todestrakt gearbeitet. Als er zu dem Gefangenen John eine besondere Verbindung aufbaut, zweifelt er nicht nur an dessen Schuld, sondern gerät auch mit seiner Aufgabe als Wächter in Konflikt. Den bewegenden Film „The Green Mile“, mit Tom Hanks in der Hauptrolle, könnt ihr ab heute bei Amazon Prime Video schauen.

Das System Nike

Nike produziert nicht nur Sportklamotten, sondern bildet auch erfolgreich Spitzensportlerinnen und -sportler aus. So zum Beispiel im Oregon Project. Doch während der Leichtathletik-WM 2019 folgt der große Skandal: Cheftrainer Alberto Salazar wird wegen Doping-Vorwürfen suspendiert. Sportlerinnen wie Konstanze Klosterhalfen bestreiten jedoch, dass Doping-Mittel zum Einsatz kommen und stellen die guten Trainingsmethoden in den Vordergrund. Eine neue Doku bei Arte untersucht „Das System Nike“.

Glass Houses

Eine Nachbarschaftsfehde entwickelt sich zu einem wahren Psycho-Thriller. Als Carries Mutter ihren Job und ihren Ruf durch einen erfundenen Sex-Skandal verliert, schwört Carrie Rache. Bald gerät ihre Nachbarin Madeline unter Verdacht. Carrie schleicht sich als Babysitterin ein und die Dinge nehmen ihren Lauf. Der Thriller „Glass Houses“ ist ab heute per Sky Ticket abrufbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.