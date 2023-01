Was läuft heute? | The Hanging Sun, Myanmar Diaries – Flaschenpost aus Myanmar, Songbird – Überleben hat einen Preis

The Hanging Sun

Ein abgelegener Ort im Nordosten Norwegens, wo die Sonne nie untergeht … Das mag beim ersten Hören nach einer romantischen Szenerie für ein Drama klingen, ist es aber nicht. In diesem kleinen religiösen Dorf versteckt sich der Killer John. Er ist auf der Flucht vor seinem Vater, einem mächtigen Verbrecherboss. Der Thriller basiert auf dem Roman „Midnight Sun“ von Jo Nesbø. Ihr könnt „The Hanging Sun“ jetzt auf Sky ansehen.

Myanmar Diaries — Flaschenpost aus Myanmar

Februar 2021, Myanmar: Ein Putsch erschüttert das Land und versetzt die Bevölkerung in Aufruhr. Es kommt zu landesweiten Demonstrationen, gegen die das Militär hart vorgeht. Menschen werden erschossen, einfach, weil sie rot tragen – die Farbe des Protests. Das Myanmar Film Collective dokumentiert diese brutale Zeit in „Myanmar Diaries – Flaschenpost aus Myanmar“. Das preisgekrönte Werk ist jetzt in der Arte Mediathek abrufbar.

Songbird — Überleben hat einen Preis

Wir schreiben das Jahr 2024. Die bis dahin tödlichste Virusmutation COVID-23 hat Los Angeles leer gefegt und die US-amerikanische Demokratie zerbröckeln lassen. Nur diejenigen, die immun oder genesen sind und ein kennzeichnendes Armband tragen, dürfen ihre Wohnungen verlassen. Einer davon ist der Fahrradkurier Nico. Während er sich draußen frei bewegen kann, soll seine Freundin Sara in ein Quarantänelager eingewiesen werden, was einem Todesurteil gleicht. Also versucht er ihr ein gefälschtes Armband zu besorgen. Der Near-Future-Thriller „Songbird – Überleben hat einen Preis“ feiert um 22.15 Uhr im ZDF seine deutsche Free-TV-Premiere.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.