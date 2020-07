Was läuft heute? | The Happy Prince, Night Manager, Good People

The Happy Prince

Oscar Wilde gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller der Geschichte. Zu Lebzeiten aber war er hochumstritten – er lebte offen homosexuell, damals noch verboten. Und so wird er zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Zeit hinter Gittern macht ihn krank, er verarmt und stirbt später im Exil. Seine Lebensgeschichte zeigt Netflix jetzt in „The Happy Prince“.

Night Manager

Ein Hotel muss 24 Stunden am Tag laufen – der Nachtmanager kümmert sich darum, dass es auch in der Nacht an nichts fehlt. In der Serie „Night Manager“ kümmert sich Tom Hiddleston nicht nur um die Rezeption, sondern arbeitet auch als verdeckter Ermittler. Sein Ziel ist es, den Kriminellen Roper dingfest zu machen. Nur noch bis 27. Juli bei Amazon Prime verfügbar.

Good People

Tom und Anna haben finanzielle Probleme, sie drohen ihr Haus zu verlieren. Mit einem Schlag aber könnten ihre Probleme gelöst sein: Sie finden ihren Untermieter tot im Zimmer, außerdem hat er 200.000 Pfund bei sich. Was tun mit dem Geld? Der Polizei geben oder doch selbst ausgeben? Den Film mit Kate Hudson und James Franco in den Hauptrollen könnt ihr heute um 23.55 im Ersten sehen. Dabei zu beachten: In der Mediathek ist der Thriller nicht verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.