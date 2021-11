Was läuft heute? | The Harder They Fall, The Premise, Notting Hill

The Harder They Fall

Der Outlaw Nat Love will in „The Harder They Fall“ Rache an Rufus Buck nehmen. Buck hat vor gut 20 Jahren Loves Eltern getötet und ihm ein Kreuz in die Stirn geritzt. Als Love erfährt, dass Rufus Buck wieder auf freiem Fuß ist, macht er sich auf, um sich zu rächen. Besonders sehenswert ist der Film, da die dargestellten Cowboys People of Color sind und so mit dem bekannten Bild des weißen Cowboys brechen. Noch bevor der Streifen in die amerikanischen Kinos kommt, könnt ihr in schon jetzt bei Netflix sehen.

The Premise

„Bedeutungsvolle Themen aufgearbeitet durch bedeutungslose Comedy“, so beschreibt B. J. Novak, den man vor allem als Ryan aus der US-Version von The Office kennt, seine neue Serie. Dabei hat jede Folge ihr eigenes Thema und einen eigenen Cast, ähnlich wie zum Beispiel bei „Black Mirror“. Allerdings versucht Novak mit „The Premise“ nicht nur das Jetzt zu beschreiben, als das Morgen zu erdenken. Wie gut ihm das gelingt, beurteilt ihr am besten selbst. Die Serie läuft jetzt auf Disney+.

Notting Hill

Nominiert bei den Golden Globes für die beste Komödie, die beste Hauptdarstellerin und den besten Hauptdarsteller: „Notting Hill“ ist rundum ein Erfolg. Nicht ohne Grund hat der Film 300 Millionen Euro eingespielt und ist bis heute ein Hingucker. Die Story ist, sofern nicht bekannt, schnell erzählt: Er trifft sie und sie ist der größte Filmstar des Planeten. Da steht natürlich einiges an Drama an – aber eben auch viel Spaß. Der Klassiker wartet jetzt bei Amazon Prime Video darauf, von euch zum ersten oder zehnten Mal gesehen zu werden.

