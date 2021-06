Was läuft heute? | The Hateful 8, Limbo, Intelligence

The Hateful 8

Wyoming, kurz nach Ende des Amerikanischen Bürgerkriegs. Mitten in einem Schneesturm suchen acht Fremde in Minnies Kurzwarenladen Unterschlupf. Stück für Stück finden sie heraus, dass jeder von ihnen ordentlich Dreck am Stecken hat und offensichtlich nicht alle die Nacht überleben werden. Quentin Tarantino inszeniert in „The Hateful 8“ den Wilden Westen als spannendes Kammerspiel. Sehen könnt ihr den Film jetzt bei Starzplay.

Limbo

Kurz vor Feierabend findet Wirtschaftsprüferin Ana seltsame Rechnungsbuchungen. Sie vermutet eine Geldwäscheverschwörung, aber niemand will auf sie hören. Also nimmt Ana die Wirtschaftsprüfung buchstäblich selbst in die Hand und landet schnell in einem Untergrundboxkampf zwischen zwielichtigen Gangstern und verdeckten Ermittlern. Der One-Shot-Thriller „Limbo“ läuft jetzt in der ARD-Mediathek.

Intelligence

Schneidige Autos, schicke Anzüge und immer das neueste Gadget. So kennen wir den britischen Geheimdienst aus James Bond. Dabei gibt es beim Geheimdienst die gleichen Problemchen, wie in jedem normalen Büro. Wo ist der Druckertoner und wer will wieder nicht auf der Geburtstagskarte unterschreiben? Der neue Kollege, der großspurige US-Agent Jerry Bernstein (Friends-Star David Schwimmer) sorgt für noch mehr Chaos. Die Agenten-Comedy-Serie „Intelligence“ seht ihr jetzt bei Sky Ticket.

