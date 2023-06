Was läuft heute? | The Idol, Countdown in Madrid, Family of Choice

The Idol

In der neuen Serie „The Idol“ von und mit Abel „The Weeknd“ Tesfaye geht es um die Pop-Sängerin Jocelyn (Lily-Rose Depp), die nach einem Nervenzusammenbruch wieder zurück ins Pop Business will. Sie trifft auf den Nachtclubbesitzer Tedros, der ihr helfen will, es wieder in die Charts zu schaffen. Doch Tedros zieht sie nicht nur in eine Welt voller Sex und Drogen, sondern auch in eine Sekte, die er anführt. „The Idol“ könnt ihr jetzt bei WOW gucken.

Countdown in Madrid

Der Ingenieur Thom und sein Komplize Walter wollen die Bank von Spanien ausrauben. Ihr Plan: Während vor dem Gebäude der Bank ein Public-Viewing-Event des Fußball-WM-Finales 2010 stattfindet und alle abgelenkt sind, haben sie 90 Minuten Zeit, die Bank auszurauben. „Countdown in Madrid“ gibt’s jetzt in der ZDF-Mediathek.

Family of Choice

Die neue Show „Family of Choice“ zelebriert die queere Ballroom-Kultur. Verschiedene „Houses“ treten auf „Balls“ gegeneinander an und lernen dabei, sich so zu akzeptieren, wie sie sind. Die „Mutter des Hauses“ Georgina kennen einige vielleicht als „Legendary Mother Leo St. Laurent“. Sie hat die deutsche Ballroom-Szene mit aufgebaut und geprägt. Die neue Show „Family of Choice“ könnt ihr jetzt bei RTL+ sehen.

Was läuft heute?

