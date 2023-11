Was läuft heute? | The Improv: 60 and Still Standing, Infinity Pool, Kapitalismus made in USA

The Improv: 60 and Still Standing

Stars wie Adam Sandler oder Wanda Sykes haben ihre Karriere auf der legendären Bühne des Comedy-Clubs „The Improv“ gestartet. Dieses Jahr feiert der Club seinen 60. Geburtstag und dafür schauen zehn verschiedene Comedians für einen kurzen Auftritt vorbei. Das Special „The Improv: 60 and Still Standing“ zeigt neben den Auftritten auch noch bisher unveröffentlichtes Archivmaterial. Ihr findet die Show jetzt auf Netflix.

Infinity Pool

Schriftsteller James (Alexander Skarsgård) will mit seiner Frau einfach nur seinen Luxus-Urlaub auf einer wunderschönen Insel genießen. Doch die geheimnisvolle Gabi überredet sie zu einem Strandausflug, der blutige Folgen hat. Und plötzlich ist die Insel nicht mehr so traumhaft wie gedacht. Den Sci-Fi-Horror-Thriller „Infinity Pool“ könnt ihr auf Wow streamen.

Kapitalismus made in USA

Schon seit den 1870er-Jahren sind die USA ein Paradies für Superreiche. Und dank weniger gesetzlicher Regelungen ist das heute in Teilen immer noch so. Das geht sogar so weit, dass einige Millionärinnen und Millionäre selbst fordern, dass sie mehr Steuern zahlen sollten. Aber das sehen natürlich nicht alle so. Die Doku „Kapitalismus made in USA“ läuft heute um 20.15 Uhr auf arte oder ihr sucht euch alle drei Teile direkt in der arte-Mediathek heraus.

