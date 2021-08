Was läuft heute? | The Kid Detective, Eine Geschichte von drei Schwestern, Untold: Caitlyn Jenner

The Kid Detective

Abe Applebaum ist ein gefeierter Kinderdetektiv, aber mittlerweile auch über 30 Jahre alt. Trotzdem muss er sich noch mit Schulhofflunkereien und verschwundenen Kätzchen herumschlagen. Eines Tages jedoch kommt eine Klientin mit einem Mordfall in seine Detektei. Sein erster richtiger Erwachsenenfall! „The Kid Detective“ ist eine Krimi-Komödie mit einem starken Mystery- und Film-Noir-Einschlag und läuft jetzt bei Sky.

Eine Geschichte von drei Schwestern

Aus einem anatolischen Bergdorf schickt ein Vater seine drei Töchter in die Stadt – in der Hoffnung, dass sie dort Arbeit und ein besseres Leben finden. Doch eine nach der anderen kommt zurück ins Dorf und gemeinsam müssen sie sich der Trostlosigkeit, sozialen Ungleichheit und Entwurzelung stellen. Das moderne Märchen „Eine Geschichte von drei Schwestern“ feierte 2019 Premiere auf der Berlinale und läuft jetzt online first in der Arte-Mediathek.

Untold: Caitlyn Jenner

In den 1970er-Jahren holte Caitlyn Jenner Olympia-Gold im Zehnkampf und stellte sogar einen neuen Weltrekord auf. Doch Ruhm und Öffentlichkeit zwangen die Sportlerin zu einem Versteckspiel, das sie 2015 beendete und öffentlich machte: dass sie eine Trans-Frau ist. Die Doku „Untold: Caitlyn Jenner“ erzählt nun mithilfe von Interviews und Archivmaterial die Geschichte der Sportlerin auf Netflix.

