Was läuft heute? | The King of Staten Island, MaPa, Strange Angel

The King of Staten Island

Im halb autobiografischen Film „The King of Staten Island“ spielt der US-amerikanische Comedian Pete Davidson sein alter Ego Scott. Mit sieben Jahren verliert er seinen Vater, der als Feuerwehrmann bei einem Einsatz ums Leben kommt. Darüber kommt Scott nie richtig hinweg, wohnt 20 Jahre später immer noch bei seiner Mutter, kifft mit Freunden im Keller und versucht sich als Hobbytätowierer. Doch der neue Freund seiner Mutter drängt Scott dazu, seinem Leben eine Richtung und einen Sinn zu geben. Kann Scott sich für den richtigen Weg entscheiden? Schaut selbst, heute Abend um 20:15 Uhr bei Sky Cinema Premieren oder per Sky Ticket!

MaPa

Lene ist erst ein Jahr alt, als ihre Mutter unerwartet stirbt. Von nun an muss sich Metin alleine als MaPa in der doppelten Elternrolle um sie kümmern. Doch es gibt ja nicht nur Lene, sondern auch noch den Haushalt und seinen Job, der auch nicht zu kurz kommen darf. Und Metins Mutter. Die natürlich alles viel besser weiß. Die ersten drei Folgen der traurigen und berührenden, aber auch witzigen Sadcom-Serie laufen heute Abend um 22 Uhr im rbb.

Strange Angel

L.A. in den 1930er Jahren: Jack Parsons träumt von einem Flug ins Weltall und bastelt an seinen Experimenten für die Raumfahrt. Die meisten halten ihn deswegen für ziemlich naiv und bescheuert. Rückhalt findet Parsons in der okkulten Sekte seines Freundes Ernest Donovan. Dort nimmt er regelmäßig an Ritualen und Sex-Orgien teil. Hilft ihm dies wirklich bei der Umsetzung seiner großen Ideen? Die Serie „Strange Angel“ seht ihr ab heute bei Joyn Plus.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.