Was läuft heute? | The Kominsky Method, Panic, Disney Launchpad

The Kominsky Method (Staffel 3)

Sandy Kominsky hat seine beste Zeit in Hollywood hinter sich, damit hat er sich eigentlich abgefunden. In seiner Schauspielschule versucht er nun, seine Fähigkeiten an die neue Generation von Stars und Sternchen weiterzugeben. In der letzten Staffel der Comedyserie „The Kominsky Method“ von Chuck Lorre, dem Kopf hinter Sitcom-Hits wie „The Big Bang Theory“ und „Two and a Half Men“, brilliert ein ergrauter Michael Douglas als sympathisch-kauzige Hauptfigur Sandy. Allein dafür (und für die schlagfertigen Wortgefechte) lohnt sich dieses Netflix-Original.

Panic

Im texanischen Kaff Carp möchte man als junge Erwachsene mit großen Plänen – sprichwörtlich gesagt – nicht tot über’m Zaun hängen. Deshalb setzt die junge Heather, die kurz vor dem Schulabschluss steht, alles daran, aus der Kleinstadt rauszukommen. Doch dafür müsste sie erst einmal an Geld kommen. Die beste Möglichkeit scheint das Spiel „Panic“ zu sein, das jährlich in Carp von zwielichtigen Veranstaltern ausgetragen wird. Bei diesem Wettkampf können die Teenager der Abschlussklasse 50.000 Dollar gewinnen – aber nur, wenn sie eine Vielzahl halsbrecherischer Mutproben überstehen. Die neue Originalserie auf Prime Video basiert übrigens auf dem gleichnamigen Young-Adult-Roman von Lauren Oliver.

Disney Launchpad

Unser dritter Tipp ist was für’s Herz: Bei „Disney Launchpad“ handelt es sich um eine Kollektion von Kurzfilmen, die von verschiedenen Filmschaffenden mit diversen Hintergründen konzipiert und umgesetzt wurden. Alle sechs Geschichten drehen sich um das Thema „Entdecken“ und handeln von Kindern und Jugendlichen, die wir bei ihrer Suche nach ihrem Platz in der Welt begleiten. Neben den emotionalen Erzählungen verspricht Streamingdienst Disney+ auch Fantasy-Elemente wie Vampirzähne und süße Drachenwesen.

